Zes voormalige parlementsleden Catalonië op borgtocht vrijgelaten

Ook ex-minister Joaquim Forn en twee leiders van de actiegroepen ANC en Omnium Cultural blijven vastzitten.

De zes vrijgekomen politici moeten per persoon honderdduizend euro betalen. Ze hebben daarnaast openlijk verklaard niet langer de eenzijdige onafhankelijkheid van Catalonië na te streven.

De acht leden van het voormalige parlement zaten sinds begin november in de cel. Ze werden destijds opgepakt omdat de Spaanse politie vreesde dat ze net als vijf collega's naar het buitenland zouden vluchten.

Onder de gevluchte parlementariërs is ook de Catalaanse oud-premier Carles Puigdemont. Maandag horen hij en zijn vier collega's mogelijk van de rechter in Brussel of ze aan Spanje worden uitgeleverd.

Alle oud-parlementariërs worden beschuldigd van opruiing, misbruik van belastinggeld en rebellie. Dat gebeurde nadat het Catalaanse parlement eind oktober door de Spaanse regering werd ontbonden.

Referendum

De autonome regio Catalonië organiseerde begin oktober een referendum, waarbij het merendeel van de mensen die kwammen stemmen koos voor onafhankelijkheid. Daarop riep het parlement eenzijdig de onafhankelijkheid van de Noord-Spaanse regio uit.

De Spaanse federale regering had het referendum echter verboden en greep in. Op de dag van het referendum waren er in Barcelona grote ongeregeldheden tussen politie en burgers.

Uiteindelijk besloot de Spaanse regering de Catalaanse parlementariërs naar huis te sturen en hen aan te klagen.