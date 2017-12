Arrestaties in onderzoek naar dood journalist Malta

Dat laat de premier van Malta, Joseph Muscat weten op een speciaal belegde persconferentie.

In een van de havens in Malta is nog steeds een politieactie gaande. Enkele wegen zijn afgesloten en een patrouilleboot bewaakt de pier. Volgens de premier is de situatie onder controle en vinden er huiszoekingen plaats.

De acht personen die zijn aangehouden hebben allen de Maltese nationaliteit. De meesten hebben een crimineel verleden, aldus Muscat. Hij verschafte verder geen details over de betrokkenen.

Autobom

Caruana, de bekendste onderzoeksjournalist van Malta, kwam in oktober om toen een krachtige bom haar auto opblies.

Ze onthulde onlangs een schandaal uit de zogenoemde Panama Papers. Zij beschuldigde ook medewerkers van premier Joseph Muscat van het exploiteren van buitenlandse brievenbusondernemingen. Zijn vrouw Michelle zou eigenaar zijn van het bedrijf Egrant in Panama, dat grote sommen geld liet circuleren in transacties met een bank in Azerbeidzjan. Daarvan zou de vrouw flink hebben geprofiteerd.

Europees Parlement

De dood van Caruana was reden voor het Europees Parlement om een delegatie naar Malta te sturen om te onderzoeken hoe het staat met de rechtsstaat, wat voor maatregelen er worden getroffen tegen corruptie en hoe witwassen wordt aangepakt.

De Maltese overheid heeft een miljoen euro uitgeloofd voor informatie die leidt naar de daders.