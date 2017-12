VN-secretaris-generaal dringt aan op staakt-het-vuren in Jemen

De afgelopen dagen laaide vooral het geweld in de hoofdstad Sanaa weer op. De door Saudi-Arabië geleide coalitie voerde in de nacht van zaterdag op zondag bombardementen uit op stellingen van Houthi-rebellen, die steun krijgen van Iran.

Die aanvallen worden gezien als een reactie op de toenadering die de oud-president van Jemen Ali Abdullah Saleh zaterdag zocht met de Saudische coalitie. Saleh heeft aangegeven de Houthi-rebellen niet langer te steunen, maar stelde wel als voorwaarde dat de coalitie stopt met aanvallen op Jemen.

Blokkade

Jemen wordt door de VN beschouwd als de meest ernstige humanitaire crisis ter wereld en potentieel de grootste hongersnood van de afgelopen decennia. De door Saudi-Arabië geleide coalitie, die tegen de Houthi-rebellen in Jemen vecht, liet begin november weten alle toegangen per lucht, land en zee tot het Arabische schiereiland te sluiten om zo de wapenleveranties aan de Houthi-rebellen vanuit Iran tegen te houden.

Door de blokkade is de humanitaire crisis verslechterd. Inmiddels zijn er weer scheepsladingen met goederen aangekomen in het land, maar door de onveilige situatie is het voor hulporganisaties moeilijk om ook daadwerkelijk hulp te kunnen verlenen.

Dessing

De Verenigde Naties proberen in totaal 140 internationale hulpverleners te evacueren uit de stad. De weg naar het vliegveld is afgesloten door de gevechten. Om de medewerkers een veilige aftocht te bezorgen is toestemming nodig van de coalitie.

Zondag werd bekend dat een team van het Nederlandse Rode Kruis samen met presentatrice Floortje Dessing ook vastzit in het oorlogsgebied in Jemen. Dessing is in het gebied als ambassadeur van het Rode Kruis.

Cholera

Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Jemen twee jaar geleden zijn meer dan tienduizend doden gevallen. Daarnaast zijn meer dan twee miljoen mensen gevlucht, met als gevolg een cholera-uitbraak onder bijna een miljoen mensen en een groot tekort aan eten.

De strijd in Jemen wordt gezien als een zogeheten oorlog bij volmacht, die door aartsvijanden Saudi-Arabië en Iran wordt gebruikt om uit te vechten wie de belangrijkste regionale grootmacht is.

Saudi-Arabië beschuldigt Iran van het uitbreiden van zijn invloed in Jemen door achter de Houthi-rebellen te staan.