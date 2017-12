Trump ontkent vraag aan oud FBI-baas over stopzetten onderzoek Flynn

"Ik heb nooit aan Comey gevraagd het onderzoek naar Flynn stop te zetten. Meer nepnieuws over een Comey-leugen", twitterde Trump.

Flynn, voormalig nationaal veiligheidsadviseur van de president, is het eerste lid van de regering Trump dat schuld heeft bekend aan een misdrijf in het onderzoek van speciaal aanklager naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.

Senaatscommissie

Trump ontsloeg Comey in mei. Comey zei in de zomer van dit jaar voor een senaatscommissie dat de president hem had geprobeerd over te halen het onderzoek naar de Russische contacten van voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn te laten varen.

Flynn was in beeld gekomen bij de veiligheidsdiensten door zijn contacten met Russische functionarissen voor, tijdens en na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

Frauduleus

Speciaal aanklager Robbert Mueller klaagt Flynn aan voor het "vals, fictief en frauduleus" delen van informatie met de FBI.

Flynn gaf aan dat hij het team steeds volledig op de hoogte heeft gehouden. Hij zou dan ook bereid zijn om over dit onderwerp te getuigen tegen Trump en leden van diens transitieteam.

Het Witte Huis reageerde dat de aanklacht alleen over Flynn gaat. ''Niets van de bekentenis of de aanklacht gaat over iemand anders dan meneer Flynn", zei de advocaat van het Witte Huis.