Inlichtingenchef Duitsland vreest komst kinderen uit voormalig gebied IS

Maassen zei in een gesprek met het Duitse persbureau DPA dat er ''kinderen zijn die in 'scholen' van IS zijn gehersenspoeld en in hoge mate geradicaliseerd en zo de ideologie van IS steunen".

''Die kun je dus beslist ook jihadisten noemen. Dat stelt de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst voor problemen, omdat die kinderen en jongeren erg gevaarlijk kunnen zijn", aldus Maassen.

Volgens de Duitse inlichtingenchef is er nog geen sprake van de komst van veel van dergelijke kinderen, maar hij sluit niet uit dat dit wel staat te gebeuren.

Vrouwen en kinderen eerst

Mocht er een grote golf aanbreken van mensen die terugkeren uit het gebied dat in handen was van IS, dan is het aannemelijk dat vrouwen en kinderen als eerste terugkomen naar Europa. Net als de kinderen, zijn vermoedelijk ook de vrouwen van jihadisten in het Midden-Oosten geradicaliseerd. Ook zij moeten volgens de Duitse inlichtingendienst dan ook goed in de gaten worden gehouden als ze terugkomen.

Maassen sluit met deze conclusie aan bij eerdere uitingen van de Nederlandse veiligheidsdienst AIVD. Die waarschuwde in november van dit jaar al dat terugkerende jihadistische vrouwen een bedreiging voor Nederland vormen. Ook de AIVD vermoedt dat deze groep bereid is om buiten het kalifaat geweld te gebruiken.

Zevenhonderd observaties

De diensten observeren voor zover bekend nu al circa zevenhonderd mensen in Duitsland die in staat worden geacht een aanslag te plegen.

In de afgelopen jaren zijn naar schatting 950 jihadisten uit Duitsland naar het gebied van IS gegaan, ongeveer een vijfde van hen is of was vrouw.