'Afgezette Catalaanse leider Puigdemont blijft tot na verkiezingen in België'

Dat heeft zijn advocaat Jaume Alonso-Cuevillas gezegd op de regionale Catalaanse radiozender RAC1. Hij verwacht onmiddellijk beroep te zullen aantekenen als justitie in België maandag besluit de vijf politici uit te leveren aan Spanje.

"Wat er ook gebeurt, ze zullen zeker in Brussel blijven tot 21 december en ik denk zelfs wel tot half januari. Ik ben ervan overtuigd dat er in beroep en in cassatie zal worden gegaan om te voorkomen dat België hen naar Spanje terugstuurt", aldus Alonso-Cuevillas.

Uitlevering

De 54-jarige Puigdemont verblijft sinds eind oktober met vier van zijn voormalige ministers in België. Spanje heeft om uitlevering van het vijftal gevraagd. De beslissing van België wordt medio december verwacht.

Puigdemont maakte op 25 november in Brugge een begin aan zijn verkiezingscampagne in de aanloop naar de door de Spaanse overheid georganiseerde regionale verkiezingen. Het gezag in Madrid ontsloeg het Catalaanse bestuur en stuurde het parlement naar huis nadat de bevolking zich in een referendum uitsprak voor afscheiding. Puigdemont riep daarop de onafhankelijkheid uit.

Op dit moment zitten nog acht Catalaanse prominenten vast in Spanje omdat zij de Catalaanse onafhankelijkheid hadden uitgeroepen. Ook de voorzitter van het Catalaanse regioparlement Carme Forcadell zat vast, maar werd op 10 november vrijgelaten na het betalen van een borgsom van 150.000 euro.