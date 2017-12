'Turkse president Erdogan reist voor gesprek naar Athene'

Erdogan bezoekt Griekenland op 7 en 8 december. Hij overleg daar onder meer met zijn Griekse ambtgenoot Prokopis Pavlopoulos over de verhouding tussen de twee landen. Volgens bronnen in Athene staat er ook een ontmoeting met de Griekse premier Alexis Tsipras op het programma.

Celal Bayar was in 1952 het laatste Turkse staatshoofd dat Griekenland bezocht. Turkije en Griekenland zijn beide lid van de NAVO, maar toch zijn er geregeld spanningen tussen de buurlanden, onder meer over de soevereiniteit over Cyprus en enkele eilandjes in de Egeïsche Zee.

Begin dit jaar liepen de spanningen opnieuw op, omdat Griekenland weigerde acht Turkse militairen aan Turkije uit te leveren. Zij waren tijdens een poging tot een staatsgreep in Turkije uitgeweken naar Griekenland.