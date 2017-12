Oud-president Jemen zoekt toenadering tot Saudische coalitie

Saleh stelde zaterdag in een televisietoespraak wel de voorwaarde dat de coalitie stopt met aanvallen op Jemen.

De Houthi-rebellen reageerden op de toenaderingspoging van Saleh door hem te beschuldigen van verraad en met de belofte om door te vechten tegen de Saudische coalitie, die steun heeft van de internationaal erkende regering van Jemen.

De oud-president deed zijn uitspraken nadat zijn aanhangers voor de vierde dag op rij in Sanaa botsten met Houthi-rebellen. De groepen geven elkaar de schuld voor de steeds groeiende kloof tussen bondgenoten die de loop van de burgeroorlog kunnen beïnvloeden.

Beide groepen vochten voorheen samen tegen de Saudische coalitie, maar kwamen woensdag met elkaar in conflict. Toen vielen Houthi-rebellen een moskee in Sanaa binnen met granaten en andere wapens. In de gevechten die volgden kwamen zestien mensen om het leven.

Vertrouwen

In een verklaring aan de Saudische staatszender Al-Hadath liet de Saudische coalitie zaterdag weten "vertrouwen te hebben in de wil van de leiders en zonen" van Salehs partij om "terug te keren naar de Arabische kudde".

De strijd in Jemen wordt gezien als een zogeheten oorlog bij volmacht, die door aartsvijanden Saudi-Arabië en Iran wordt gebruikt om uit te vechten wie de belangrijkste regionale grootmacht is. Saudi-Arabië beschuldigt Iran van het uitbreiden van zijn invloed in Jemen door achter Saleh en de Houthi-rebellen te staan.

Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Jemen twee jaar geleden zijn meer dan tienduizend doden gevallen. Daarnaast zijn meer dan twee miljoen mensen gevlucht, met als gevolg een cholera-uitbraak onder bijna een miljoen mensen en een groot tekort aan eten.