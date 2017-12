Kerstmarkt Potsdam weer open na vondst verdacht pakket

Vrijdag was er sprake van een bomalarm op de kerstmarkt in de toeristische plaats ten zuidwesten van Berlijn. Dit gebeurde nadat er een verdacht pakket bij een apotheker was afgeleverd. Een deel van de plaats werd hierop ontruimd.

Het pakket met daarin onder meer spijkers en een batterij, is vervolgens opgeblazen.

Het is volgens de autoriteiten nog niet duidelijk wie er achter de bezorging van het pakket zat. Ook is onbekend wat het motief voor de actie was.

Onderzoekers denken niet dat de kerstmarkt het doelwit van een aanslag was, aldus de politie.

De controle op de veiligheid op kerstmarkten in Duitsland is sterk verscherpt na de bloedige aanslag in december vorig jaar op een kerstmarkt in Berlijn. Hier kwamen twaalf mensen om het leven.