Zesduizend mensen protesteren in Hannover tegen AfD

De politie zette onder meer een waterkanon in om de betogers uiteen te drijven. Bij de botsing tussen de politie en de actievoerders raakten enkele agenten en zeker een betoger gewond. Tien actievoerders werden opgepakt. De betogers trokken daarna naar het centrum van Hannover.

Leden van de AfD uit heel Duitsland kwamen in Hannover bijeen om onder meer een nieuwe leiding te kiezen. Daarmee moet de koers van de partij wat duidelijker worden.

Het partijcongres vind plaats achter gesloten deuren in een met prikkeldraad en veel politieagenten beveiligd gebouw. De beveiliging is zijn om te voorkomen dat demonstranten tegen de AfD slaags raken met partijleden.

Meuthen

Jörg Meuthen (56) is zaterdag herkozen als partijvoorzitter. Hij kreeg 72 procent van de stemmen. Er waren geen tegenkandidaten. In een tweede stemronde kiest het partijcongres nog een partijvoorzitter naast Meuthen. Daarvoor is de ex-militair Georg Pazderski (66) de belangrijkste kandidaat.

Meuthen deelde eerder het voorzitterschap van de AfD met Frauke Petry. Deze stapte in april op als partijvoorzitter tijdens een interne machtsstrijd. Na de parlementsverkiezingen in september keerde Petry de AfD zelfs helemaal de rug toe. Volgens Petry schoof de partij op naar extreemrechts.

AfD

De AfD is in 2013 door een groepje eurosceptische economen opgericht als partij die vooral van de euro af wil. In het jaar daarna schoof de partij op naar rechts. Onder leiding van onder anderen Petry betoogde de AfD nadrukkelijk dat de partij tegen immigratie en de islam is.

Na het vertrek van Petry schoof de AfD voor de verkiezingen van 24 september de uiterst rechtse Alexander Gauland en Alice Weidel naar voren als kopstukken.

De partij kreeg circa 12,5 procent van de stemmen en is daarmee de derde partij, na de CDU (33 procent) en de SPD (20,5 procent). Als die twee uiteindelijk besluiten samen verder te regeren, wordt de AfD de grootste oppositiepartij in de Bondsdag.