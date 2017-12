'Israël voert luchtaanval uit op Iraanse basis in Syrië'

De aanval was op een basis bij al-Kiswah, 15 kilometer ten zuiden van Damascus. De Syrische luchtafweersystemen zouden in actie zijn geweest. Er zijn tot in de Syrische hoofdstad hevige explosies gehoord en de elektriciteit viel in delen van de stad uit.

De aanval heeft volgens de Syrische staatstelevisie alleen maar materiële schade aangericht op het platteland rond Damascus. "De Israëlische vijand heeft meerdere raketten afgevuurd op een militaire basis", zo werd gezegd op de zender.

Officieel hebben de Syrische en Israëlische regering nog niets gezegd over de aanval.

Het sjiitische Iran steunt de regering van de Syrische president Bashar al-Assad in de burgeroorlog die in 2011 in Syrië losbarstte. Assad behoort tot een religieuze minderheid, de alawieten. Zijn leger vecht vooral tegen jihadisten of andere radicale soennieten die ondanks steun uit de Golfstaten inmiddels militair op hun retour zijn. Dat komt vooral door de militaire hulp van Rusland en Iran aan Assad.

Een woordvoerder van het Israëlische leger wilde geen commentaar geven op de aanval.