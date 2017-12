Trump niet van plan minister van Buitenlandse Zaken Tillerson te vervangen

''De media speculeren dat ik Rex Tillerson heb ontslagen of dat hij snel zal vertrekken. Fake News!", laat Trump via Twitter weten. ''Hij gaat niet weg en hoewel we op verschillende onderwerpen van mening verschillen (ik neem de definitieve beslissingen), werken we goed samen en wordt Amerika weer alom gerespecteerd!"

The New York Times meldde donderdag dat het Witte Huis een plan heeft klaarliggen om Tillerson te laten vervangen door Mike Pompeo, op dit moment chef van de inlichtingendienst CIA. Tillerson noemde die berichten vrijdag al ''lachwekkend".

Witte Huis-stafchef John Kelley zou aan de wieg staan van het plan om Tillerson tot vertrekken te dwingen.

Dat de minister van Buitenlandse Zaken een moeilijke relatie met zijn baas heeft, was al langer bekend. Ze zijn het onder andere oneens over het nucleaire akkoord met Iran, waar Tillerson voor is en Trump tegen. Ook de aanpak van de crisis met Noord-Korea, waarbij Tillerson de diplomatieke route verkiest en de president een hardere koers voorstaat, zorgt voor wrijving.

Begin oktober zeiden anonieme bronnen dat Tillerson de president tijdens een vergadering een "idioot" had genoemd. Trump vond op zijn beurt dat Tillerson "tijd verspilde" door een diplomatieke dialoog aan te gaan met Noord-Korea.