Oorlogsmisdadiger Praljak slikte waarschijnlijk kaliumcyanide

Het Openbaar Ministerie heeft dat vrijdagavond bekend gemaakt.

Volgens het OM blijkt uit de voorlopige uitslag dat Praljak een "concentratie kaliumcyanide in zijn bloed had". Dat heeft geleid tot hartfalen en dat heeft vermoedelijk geleid tot de dood van Praljak. De definitieve doodsoorzaak wordt vastgesteld als de eindrapportage beschikbaar is.

Tijdens de autopsie waren twee Kroatische deskundigen aanwezig. In overleg met het Joegoslavië-Tribunaal en de Kroatische autoriteiten waren zij als waarnemers bij de sectie toegelaten.

Veroordeeld

De oud-generaal nam het gif tot zich nadat hij tot twintig jaar cel was veroordeeld voor het plegen van oorlogsmisdaden tegen Bosnische moslims en overleed korte tijd later in het ziekenhuis.

Praljak, die was opgestaan voor het vonnis, dronk iets uit een flesje of glas en zei: "Ik heb net vergif gedronken. Ik ben geen oorlogsmisdadiger, ik ben tegen deze veroordeling."

Na de actie van Praljak werd de zitting verder voortgezet in een andere zaal omdat de zaal waar het incident plaatsvond is afgesloten voor onderzoek.

Burgeroorlog

De 72-jarige Praljak en vijf andere voormalige politieke en militaire kopstukken van de Kroatische Republiek Herceg-Bosna, een ministaatje ten tijde van de burgeroorlog in Bosnië, hoorden woensdag de definitieve straf van het VN-hof tegen hen. Alle vijf stonden zij terecht wegens oorlogsmisdaden tussen november 1991 en april 1994.

Het proces tegen de kopstukken begon voorjaar 2006. Praljak was toen 61 jaar. Ook in eerste aanleg kreeg hij twintig jaar cel opgelegd.