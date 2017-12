Duitse ambulancebroeders vinden bloedende man die hand kwijt is

De hulpverleners waren door een taxichauffeur gebeld, omdat die een hevig bloedende man in zijn auto had zitten. Eenmaal ter plaatse aangekomen bleek dat het slachtoffer zijn hand was verloren.

De man moest met spoed naar het ziekenhuis worden vervoerd en de ambulancebroeders riepen de hulp van de politie in. Die trof de hand in eerste instantie niet aan, maar vond het lichaamsdeel uiteindelijk in een vuilnisbak op straat.

Wat er precies is gebeurd is voor de politie nog onduidelijk. De gewonde man ligt nog op de intensive care in het ziekenhuis.