Missie in Mali kan worden hervat na garantie medisch transport

De helikopter voor medische evacuaties was al gestationeerd in Kidal, maar er waren zorgen over de snelle inzet ervan. Hier is toestemming voor nodig van het hoofdkwartier in Bamako. Dat zou tot tijdverlies kunnen leiden. Nederland vroeg daarom de directe inzet te garanderen.

''De beschikbaarheid en de reactietijden van de helikopter zijn op aandringen van Nederland verbeterd en gegarandeerd'', aldus Bijleveld.

Kidal is een vooruitgeschoven post van de Nederlandse VN-militairen in Mali. De operatie lag stil omdat Defensie er zeker van wilde zijn dat de medische faciliteiten er op orde zijn.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uitte na het dodelijke mortierongeval in Mali van vorig jaar kritiek op de medische hulp die was gegeven. Defensie liet vorige week al weten dat de zorg in het hospitaal, waar vorig jaar een Nederlandse militair werd behandeld na het ongeval, aan de eisen voldoet.

Het rapport van de OVV over het mortierongeluk leidde dit jaar tot het aftreden van minister Jeanine Hennis van Defensie. Niet alleen zou er in het hospitaal bij de behandeling van de Nederlander ''weinig doortastend" zijn opgetreden, ook bleek de te vroeg ontplofte mortiergranaat ondeugdelijk.

Bliksembezoek

Premier Mark Rutte bracht dinsdag nog een bezoek aan het land. Hij bezocht de Nederlandse militairen die deelnemen aan de VN-missie in Mali. Ook sprak hij over migratie met de Malinese president Keïta.