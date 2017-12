Michael Flynn bekent schuld aan liegen tegen FBI in Rusland-onderzoek

Speciaal aanklager Robbert Mueller klaagt Flynn aan voor het "vals, fictief en frauduleus" delen van informatie met de Amerikaanse Federale politiedienst FBI.

Dat staat te lezen in de aanklacht die Mueller vrijdag openbaar heeft gemaakt. Volgens autoriteiten heeft Flynn zichzelf inmiddels aangegeven bij de FBI. De zitting van zijn zaak is rond 16.30 uur Nederlandse tijd begonnen.

In de rechtbank verklaarde hij vrijdag bijvoorbeeld dat hij door een zeer hoge medewerker van Trumps transitieteam was aangespoord de gesprekken met de Russische ambassadeur te voeren. Twee voormalig functionarissen van Trumps transitieteam zouden tegen persbureau Bloomberg hebben gezegd dat het gaat om Jared Kushner, de schoonzoon van Trump.

Flynn gaf aan dat hij het team steeds volledig op de hoogte heeft gehouden. Hij zou dan ook bereid zijn om over dit onderwerp te getuigen tegen Trump en leden van diens transitieteam.

Trump

Het Witte Huis heeft als reactie op de bekentenis verklaard dat de aanklacht alleen over Flynn gaat. ''Niets van de bekentenis of de aanklacht gaat over iemand anders dan meneer Flynn", zei de advocaat van het Witte Huis.

Volgens de advocaat komen de valse verklaringen waar het in de aanklacht over gaat overeen met de verklaringen die in februari leidden tot het ontslag van Flynn. Volgens het Witte Huis maakt de bekentenis van Flynn de weg vrij voor een ''snelle en logische afsluiting'' van het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging van de verkiezingen en de banden met de Trump-campagne.

Flynn liet zelf weten dat hij de bekentenis en medewerking aan het onderzoek van Mueller ''in belang van zijn familie en zijn land" heeft gedaan.

Flynn is de eerste van de regering-Trump die wordt vervolgd in het onderzoek naar de Russische bemoeienis tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Hij is de vierde van de mensen betrokken bij de verkiezingscampagne die worden vervolgd.

Onderzoek

De voormalige FBI-chef Mueller onderzoekt sinds mei dit jaar eventuele banden tussen Russische regering en het campagneteam van Donald Trump. Flynn kan mogelijk veel betekenen voor zijn onderzoek.

Flynn was een kritische medewerker van Trumps campagneteam en korte tijd nationaal veiligheidsadviseur. Hij kreeg de belangrijke post op 20 januari, maar moest 13 februari al aftreden toen was gebleken dat hij tegenover vice-president Mike Pence misleidende uitspraken had gedaan over zijn contact met ambassadeur Kislyak.

Flynn zou meerdere momenten contact hebben gehad met de Russische ambassadeur Sergey Kislyak. Dit zou zowel voor als na de verkiezingen in november vorig jaar plaats hebben gevonden.