'Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson kan ontslag verwachten'

De bronnen hebben donderdag (Amerikaanse tijd) onder andere tegen The New York Times en persbureaus Reuters en AP gezegd dat het Witte Huis een plan heeft ontwikkeld voor het vertrek van Tillerson.

Witte Huis-stafchef John Kelley zou aan de wieg staan van het plan om Tillerson tot vertrekken te dwingen. Mogelijk is informatie over het plan bewust naar de media gelekt om Trump onder druk te zetten. De president was in het verleden aarzelend als het aankwam op het ontslag van zijn adviseurs.

Het lekken kan ook een duidelijk signaal zijn aan het adres van Tillerson, dat het tijd is om de eer aan zichzelf te houden, zeggen sommige bronnen.

'Geen mededelingen'

Het Witte Huis heeft geen duidelijke reactie gegeven op de berichten over het mogelijk naderende vertrek van Tillerson. Woordvoerder Sarah Sanders schreef in een verklaring dat "er op dit moment geen mededelingen over de personele bezetting zijn".

Trump zelf kreeg tijdens een persconferentie de vraag of hij wil dat de minister blijft. "Hij is hier", antwoordde de president. "Rex is hier."

Moeilijke relatie

Dat de minister van Buitenlandse Zaken een moeilijke relatie met zijn baas heeft, was al langer bekend. Ze zijn het onder andere oneens over het nucleaire akkoord met Iran, waar Tillerson voor is en Trump tegen. Ook de aanpak van de crisis met Noord-Korea, waarbij Tillerson de diplomatieke route verkiest en de president een hardere koers voorstaat, zorgt voor wrijving.

Begin oktober ontstond er ophef in de VS toen eveneens anonieme bronnen beweerden dat Tillerson de president tijdens een vergadering omschreef als een "idioot". Trump sprak in het openbaar ook hard over zijn minister, die hij ervan beschuldigde "zijn tijd te verspillen" door te proberen een diplomatieke dialoog aan te gaan met Noord-Korea.

Tillerson wordt ook bekritiseerd omdat hij door zijn gebrek aan overheidservaring zou proberen zijn ministerie te leiden zoals hij gewend was als topman van oliebedrijf ExxonMobil. Hij snoeide flink in de budgetten van het ministerie en stuurde meer dan tweeduizend diplomaten de laan uit.

Pompeo

De beoogde vervanger van Tillerson is CIA-directeur Mike Pompeo. Deze oud-militair maakte zijn debuut in de Amerikaanse politiek als deel van de rechts-populistische Tea Party-beweging en staat bekend als een harde politicus.