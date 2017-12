Japanse keizer Akihito treedt in 2019 af

De keizer zei vorig jaar dat zijn leeftijd en gezondheid het hem moeilijk maken zijn plichten te vervullen. Akihito heeft een hartoperatie ondergaan en is behandeld voor prostaatkanker.

Het wordt de eerste abdicatie van een Japanse keizer in tweehonderd jaar. Bijna alle keizers aan het eeuwenoude hof bleven tot hun dood op de troon, en daarom kwam een voortijdig aftreden nog niet voor in Japanse wetten. Normaal gesproken zal kroonprins Naruhito (57) hem opvolgen.

Akihito besteeg op 7 januari 1989 de troon en was de eerste Japanse keizer die niet als 'god' aantrad. Zijn vader Hirohito had in zijn verklaring voor de menselijkheid in 1946 de goddelijkheid van de Japanse keizer geschrapt. De keizer van Japan is in naam nog hoofd van de staat, maar speelt verder nauwelijks een politieke rol.