Zuid-Korea identificeert raket Noord-Korea als nieuw type ICBM

Na de volgens Noord-Korea succesvolle test stelde Pyongyang al dat de nieuwe raket een veel grotere afstand kan overbruggen dan eerder geteste projectielen.

Ook is het nu mogelijk om het vasteland van de Verenigde Staten te bereiken, aldus Noord-Korea.

Amerikaanse deskundigen, die eerder nog sceptisch waren over de beweringen van Pyongyang, bevestigen deze keer wel de lezing van Noord-Korea. Volgens de experts heeft de nieuwe raket in principe genoeg kracht om een kernkop waar dan ook in de VS te laten belanden.

De Zuid-Koreaanse deskundigen plaatsen de kanttekening dat het nog niet duidelijk is of Noord-Korea beschikt over de technologie om een kernkop ook daadwerkelijk in werkende staat op de plaats van bestemming te krijgen en tot ontploffing te brengen.

Grote aankondiging

Zuid-Korea voorspelt dat Noord-Korea het rakettestprogramma voorlopig zal pauzeren. "Kim Jong-un handelt op een heel berekenende, slimme manier", zei de Zuid-Koreaanse defensieminister Song Young-moo.

"Kim heeft het lanceringstijdstip, de richting van de raket en de afstand die werd afgelegd veranderd om te laten zien dat hij nu beschikt over dit machtige middel. In zijn nieuwjaarstoespraak zal hij waarschijnlijk de grote aankondiging doen dat het Noorden zijn wapenprogramma heeft voltooid", aldus Song.

'Onacceptabel'

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft een Noord-Koreaans vermogen om het Amerikaanse vasteland met een kernwapen te treffen in het verleden herhaaldelijk beschreven als volkomen onacceptabel.

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley waarschuwde donderdag tijdens een noodbijeenkomst van de VN-veiligheidsraad dat een oorlog tussen de twee landen zou leiden tot de "totale vernietiging" van het Noord-Koreaanse regime.

De VS dringen aan op nieuwe economische sancties en vragen China om meer druk op Noord-Korea uit te oefenen.