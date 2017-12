Aanklager Decembermoorden vraagt voor vier verdachten vrijspraak

Het gaat om de verdachten Winston Caldeira, Errol Alibux, Imro Themen en Dick de Bie.

Auditeur-militair Roy Elgin zei onvoldoende bewijs te hebben dat de vier in verband brengt met de Decembermoorden.

Deze moorden op vijftien tegenstanders van het toenmalig militair regime van Desi Bouterse vonden plaats in de nacht van 8 op 9 december 1982. De slachtoffers werden omgebracht in Fort Zeelandia in Paramaribo.

Verklaringen

De vier waren aangemerkt als verdachten omdat er belastende verklaringen tegen hen waren afgelegd. Getuigen hadden de mannen gezien in het fort of in gesprek met toenmalig legerleider Desi Bouterse. Andere getuigen legden juist ontlastende verklaringen af. Daardoor kan betrokkenheid bij de moorden volgens Elgin niet bewezen worden.

De Bie was hoofd van de Nationale Voorlichtingsdienst en sprak daarom regelmatig met Bouterse. Alibux en Caldeira hadden contact met de legerleider vanwege hun functies in de politiek. Die twee mannen zijn nog steeds nauw betrokken bij de regering-Bouterse.

Bouterse

De aanklager heeft inmiddels tegen vijftien verdachten een strafeis uitgesproken of vrijspraak gevraagd. Zes personen, inclusief hoofdverdachte Bouterse, hoorden de maximale straf van twintig jaar tegen zich eisen. Elgin vroeg vrijspraak in vier zaken. Ook vroeg hij om tien jaar cel voor een verdachte die spijt had betuigd.