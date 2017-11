Griekenland haalt duizenden migranten van eilanden

De overheid heeft veel meer ophaalacties aangekondigd. De kampen op de eilanden zitten overvol en moeten worden ontlast, zo zei de met migratie belaste minister Ioannis Mouzalas donderdag. De komende dagen worden minstens drieduizend mensen op de eilanden Chios, Samos, Kos, Lesbos en Leros opgehaald.

In de meeste gevallen haalt men complete families, alleenstaande vrouwen en zieken op. Mensen die volgens de overheid weinig of geen kans op asiel hebben, blijven in de kampen op de eilanden achter. De kampen zijn dikwijls overvol. Op Lesbos bijvoorbeeld kunnen 3.500 mensen in de kampen verblijven, maar in werkelijkheid zijn er 8.500 migranten ondergebracht.