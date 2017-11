Trump liegt weer over impact Republikeins belastingplan op rijken

"Dit gaat mij een fortuin kosten, dit ding, geloof me", zei Trump tegen zijn toehoorders in St. Charles, net buiten St. Louis. "Dit is niet goed voor mij."

De Amerikaanse president voegde daaraan toe dat zijn "zeer rijke vrienden niet zo blij met me zijn" vanwege het belastingplan. Desondanks spoorde hij de Republikeinen in de Senaat aan het plan deze week toch goed te keuren. "Mijn accountants worden helemaal gek nu, maar het is oké. Kijk, ik ben de president. Ik maak mij geen zorgen meer."

Naar aanleiding van een eerdere, vergelijkbare uitspraak van de Amerikaanse president liet NBC News de gevolgen van de belastinghervormingen uit het plan doorrekenen door onafhankelijke analisten van accountants- en adviesbureau Marcum LLP. Daarbij gebruikten zij de enige belastingaangifte van Trump die door hem openbaar is gemaakt, uit 2005, en zijn geschatte vermogen.

Uit die analyse blijkt dat Trump persoonlijk meer dan 16 miljoen euro zou hebben bespaard als de geplande hervormingen in 2005 van toepassing waren geweest. Wanneer de Amerikaanse president komt te overlijden, zouden zijn erfgenamen 928 miljoen euro kunnen besparen dankzij veranderingen aan de erfbelasting.

Het vermogen van de Amerikaanse president wordt door het zakelijk persbureau Bloomberg geschat op 2,4 miljard euro.

Senaatsdebat

De Amerikaanse Senaat heeft woensdag gestemd voor het starten van het debat over het Republikeinse belastingplan. Het debat is een eerste stap op weg naar stemming in de Senaat. Het ingrijpend pakket aan belastinghervormingen voorziet onder meer in het verlagen van de belastingen voor bedrijven en particulieren.

Of het belastingplan ook genoeg stemmen in de Senaat zal krijgen is nog maar de vraag. De Republikeinen hebben in de Senaat een krappe meerderheid (52-48). Ook hebben meerdere Republikeinen in de Senaat al laten weten dat ze bedenkingen hebben, onder meer omdat door de belastingverlagingen het federale begrotingstekort verder oploopt.

Toch stemden alle Republikeinen in de Senaat voor het opstarten van de discussie over het belastingplan (52-48), waardoor donderdag en vrijdag het formele debat wordt gevoerd in de Senaat. De verwachting is dat de Senaat deze week nog gaat stemmen over de nieuwe belastingwet.

Belastingvoordeel

Naast Trump en zijn familie gaan ook andere rijke Amerikanen er flink op vooruit als het nieuwe plan wordt aangenomen, becijfert het Tax Policy Center, een onafhankelijke belastingdenktank in Washington. Bijna 62 procent van alle belastingvoordelen uit het plan zijn van toepassing op de rijkste Amerikanen. Twee derde van de sociaal-economische middenklasse gaat juist meer belasting betalen.

Een andere onafhankelijke denktank, het Congressional Budget Office (CBO), bekeek de gevolgen van het plan voor de armste Amerikanen. Zij worden het ergst getroffen, bijvoorbeeld omdat ze niet langer in aanmerking komen voor belastingvoordeel in het kader van de zorgwet Affordable Care Act, die onder vuur van de Republikeinen ligt.

Aandeelhouders

Op de middellange en lange termijn pakken de hervormingen beter uit voor bedrijven dan voor individuele Amerikanen, aldus het CBO. Voor die laatste groep zijn alle belastingvoordelen uit het plan van tijdelijke aard, terwijl de ontheffingen voor bedrijven permanent zijn.

Het Witte Huis voert aan dat de middenklasse wel van de belastingverlagingen voor bedrijven profiteert, omdat die vervolgens meer banen kunnen scheppen en de lonen kunnen verhogen. Veel directies van grote bedrijven hebben echter gezegd dat zij het extra geld eerder zullen gebruiken om aandeelhouders meer divendenden uit te keren.