Julio Poch vrijgesproken van betrokkenheid bij 'dodenvluchten' in Argentinië

Poch werd verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. Concreet werd hij beschuldigd van betrokkenheid bij dertig doden. Het Argentijnse Openbaar Ministerie had levenslang geëist.

Aanleiding voor de aanhouding van de Argentijnse Nederlander was een gesprek dat hij voerde met collega's van Transavia in 2003 op Bali. In een restaurant kwamen de dodenvluchten te sprake en uit het verhaal van Poch werd door zijn collega-piloten afgeleid dat hij hier direct bij betrokken was.



Een verkeerde interpretatie volgens de advocaten van Poch, die altijd ten stelligste heeft ontkend. De 65-jarige Argentijnse Nederlander werd tijdens zijn afscheidsvlucht voor Transavia in 2009 aangehouden in Valencia en uitgeleverd aan Argentinië. In totaal zat hij meer dan acht jaar in voorarrest.

Zodra duidelijk is dat Julio Poch Argentinië mag verlaten, zal het ministerie van Buitenlandse Zaken hem zo goed mogelijk helpen bij zijn terugkeer naar Nederland, zei een woordvoerder.

Opluchting

Poch reageerde enorm opgelucht op zijn vrijspraak, zei zijn advocaat Geert-Jan Knoops in het tv-programma Pauw.

''Hij bleef heel rustig en bedaard, maar ik kon van zijn gezicht aflezen dat een enorme last van hem was afgevallen". Volgens Knoops was het een politiek gevoelig proces waarbij onder meer mensenrechtenorganisaties veel druk uitoefenden.

Het is volgens Knoops nog niet duidelijk wat er nu precies gaat gebeuren. De komende dagen wordt de terugreis van Poch georganiseerd. Waarschijnlijk blijft Poch nog een paar dagen in Argentinië, aldus zijn advocaat. Er moet onder meer een nieuw paspoort worden geregeld en met de Argentijnse justitie moet nog worden overlegd of hij het land uit kan.

De stichting Foundation Justice for Julio Poch, die zich lange tijd heeft ingezet voor de ex-piloot, is ''dolblij" dat Poch is vrijgesproken. ''Het recht heeft gezegevierd. Dit was de enige juiste uitslag", zei Dirk Lokhorst namens de stichting.

Na de beschuldigingen van de piloten in 2006 tegen Poch zijn er volgens hem helemaal geen nieuwe aanklachten meer bij gekomen. ''We hopen dat hij snel weer naar Nederland komt", aldus Lokhorst, een gepensioneerde collega van Poch.

'Blonde engel des doods'

De zitting van de rechtbank in de Argentijnse hoofdstad begon met circa twee uur vertraging. Ook tegen ruim vijftig anderen die waren aangeklaagd voor oorlogsmisdaden tijdens de Argentijnse dictatuur werd vonnis gesproken.



Een van de eersten over wie vonnis werd gesproken was Alfredo Astiz, bijgenaamd de 'blonde engel des doods'. Astiz heeft levenslang gekregen. Hij is schuldig bevonden aan onder meer betrokkenheid bij martelingen en moord. Ten tijde van het militaire bewind werkte Astiz in het complex van de marineschool ESMA in Buenos Aires. Daar werden op grote schaal gevangenen gemarteld.