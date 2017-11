Nigeria haalt migranten terug uit Libië om vermeende slavenhandel

"De situatie in Libië, met mensen die als slaven worden verkocht, is verschrikkelijk", schreef Buhari op Twitter. "We zullen alles doen om onze burgers te beschermen. Waar ze ook zijn." De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) meldt dat 239 Nigerianen onlangs vanuit Tripoli naar hun thuisland zijn gevlogen.

In Afrika ontstond grote ophef nadat nieuwszender CNN beelden toonde waarop te zien lijkt te zijn hoe migranten in Libië worden geveild. Burkina Faso riep zijn ambassadeur in Libië terug voor overleg en Rwanda bood aan gestrande migranten uit Libië op te vangen. Ook gingen betogers de straat op in onder meer Mali en Guinee.

De door de Verenigde Naties gesteunde regering van Libië onderzoekt de berichten over handel van migranten in het land. Dit maakte de Libische minister van Binnenlandse Zaken Aref al-Khodja vorige week bekend, na kritiek van meerdere landen.