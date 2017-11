Leger Nigeria bevrijdt meer dan tweehonderd gijzelaars uit handen Boko Haram

De reddingsactie had volgens een woordvoerder van het leger dinsdag plaats in de deelstaat Borno, in het noordoosten van Nigeria. Zaterdag werden al dertig gijzelaars bevrijd in verschillende dorpen in Borno. Daarbij werden naar verluidt veertien leden van Boko Haram gedood.

Regeringstroepen leveren in het noordoosten van het land al geruime tijd een verbeten strijd met de jihadisten van Boko Haram, berucht door onder meer gijzelings- en zelfmoordacties.

Boko Haram is vooral actief in Nigeria en heeft in de laatste zes jaar zo'n 35.000 mensen gedood, voornamelijk burgers. Vorige week vielen bij een zelfmoordaanslag in de stad Mubu zeker vijftig doden.