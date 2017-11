Witte Huis: 'Niet belangrijk of door Trump geretweet filmpje echt is'

"Maakt het uit of het een nepvideo is?", zei Sanders in het bijzijn van diverse media. "Ik heb het niet over de aard van de video. De dreiging is echt en dat is waar de president op doelt. Hij heeft het over de behoefte aan bescherming en militaire uitgaven. Daar is niets neps aan."

Het Openbaar Ministerie (OM) van Noord-Holland meldde woensdagmiddag dat de minderjarige verdachte uit het filmpje ''in Nederland is geboren en getogen''. De jongen uit Edam-Volendam heeft voor de mishandeling een straf gekregen via bureau Halt, dat straffen voor jongeren afhandelt.

Het bericht dat de Amerikaanse president retweette kwam van Jayda Fransen, een leider van het extreemrechtse Britain First. ''Moslim-migrant slaat Nederlandse jongen op krukken in elkaar'', luidde haar bijschrift. Trump deelde woensdag meer berichten met video's van gewelddadigheden die de Britse toeschreef aan moslims.

Kritiek

De Nederlandse ambassade in Washington heeft negatief gereageerd op de tweet van Trump. "Feiten doen er toe. De dader van deze handeling is geboren en getogen in Nederland. Hij is gestraft volgens de Nederlandse wet", is te lezen in een tweet van de ambassade aan het adres van Trump.

May

Ook meerdere politici bekritiseren het recente twittergedrag van Trump, onder wie de Britse premier Theresa May. Ze keurt de keuze van Trump om berichten van Fransen te plaatsen af, omdat het zou gaan om een politieke partij die streeft naar verdeeldheid in de maatschappij.

Bijna tweederde van alle Trump-stemmers wil dat de Amerikaanse president stopt met Twitter, zo bleek vorige week na onderzoek.

De ondervraagden stellen dat de Twitter-tirades een belangrijke reden zijn om Trump en zijn beleid af te keuren. Van alle Amerikaanse stemmers vindt zelfs driekwart dat Trump moet stoppen met tweeten.