President Egypte geeft leger opdracht Sinaï te 'stabiliseren'

''Het is jullie verantwoordelijkheid de Sinaï in de komende drie maanden veilig te stellen en te stabiliseren'', zei de president, zonder in detail te treden over geplande legeroperaties. Het leger vecht in het gebied al jaren tegen militanten die banden hebben met terroristische groepering Islamitische Staat (IS).

Sisi deed die uitspraken in de nasleep van de bloedige aanslag op een moskee op het schiereiland. Extremisten lieten daar vorige week bij een moskee een explosief afgaan en schoten op gelovigen. Meer dan driehonderd mensen kwamen om het leven.

De aanslag is niet opgeëist, maar volgens de autoriteiten droegen de aanvallers een IS-vlag bij zich. Volgens het Egyptische Openbaar Ministerie werd de aanslag uitgevoerd door 25 tot 30 personen.