Oorlogsmisdadiger Praljak overleden na drinken gif tijdens zitting

Dat meldt de premier van Kroatie, Andrej Plenkovic, woensdagmiddag. Een woordvoerder van het tribunaal, dat in Den Haag is gevestigd, bevestigt dat de ex-legerleider in een ziekenhuis in de Hofstad is overleden.

De 72-jarige Praljak nam het gif tot zich kort nadat de rechter hem veroordeelde tot twintig jaar cel voor het plegen van oorlogsmisdaden tegen Bosnische moslims.

De zitting werd daarop geschorst en Praljak werd met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Lange tijd was er veel onduidelijk over het lot van de man. Eerder op de dag meldde de Kroatische staatstelevisie op basis van een bron dichtbij Praljak al dat hij dood zou zijn, maar zowel zijn advocaten en het Joegoslavië-Tribunaal konden dit niet bevestigen.

Onderzoek

Het tribunaal meldt dat het onderzoek naar het overlijden van Praljak wordt geleid door de Nederlandse autoriteiten. De woordvoerder trad niet in detail over het strafrechtelijk onderzoek en kon ook nog geen antwoord geven op de vraag hoe Praljak aan het gif kwam.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag richt zich in het onderzoek vooralsnog op hulp bij zelfdoding en overtreding van de Geneesmiddelenwet, meldt het OM in een verklaring. Omdat het onderzoek pas is begonnen, kunnen er nog geen verdere mededelingen worden gedaan.

Zitting

Na de actie van Praljak werd de zitting verder voortgezet in een andere zaal omdat de zaal waar het incident plaatsvond is afgesloten voor onderzoek.

Naast Praljak doet het hof woensdag definitief uitspraak tegen nog vier andere verdachten: Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Milivoj Petkovic en Valentin Coric. Dat zijn onder anderen de ex-premier en drie andere voormalige politieke en militaire kopstukken van de Kroatische Republiek Herceg-Bosna, een ministaatje ten tijde van de burgeroorlog in Bosnië.

Allen staan terecht wegens oorlogsmisdaden.