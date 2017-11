Trump blundert met retweet filmpje van vechtpartij in Monnickendam

In het filmpje is te zien dat het slachtoffer, een jongen met krukken, meerdere keren wordt geschopt en getrapt door een leeftijdsgenoot met donker haar.

Deze 16-jarige dader werd op 13 mei in zijn woonplaats Edam-Volendam aangehouden, nadat een filmpje van het incident een dag eerder op de site Dumpert verscheen. Ook een jongen uit Monnickendam werd opgepakt voor betrokkenheid. Er werden destijds geen uitspraken gedaan over de afkomst of religie van de verdachten.

Het Openbaar Ministerie bevestigt aan NU.nl dat de 16-jarige jongen in Nederland is geboren. Hij kreeg na onderzoek een Halt-straf opgelegd voor de vechtpartij. Die heeft hij inmiddels afgerond.

Britain First

De tekst bij het filmpje op Twitter is dinsdag geschreven door Jayda Fransen, vicevoorzitter van de extreemrechtse Britse politieke partij Britain First. Zij schreef ''Moslim-migrant slaat Nederlandse jongen op krukken in elkaar''. Op het online platform plaatst ze regelmatig berichten waarin ze kritiek uit op moslims.

Drie van haar berichten met filmpjes zijn woensdag door Trump geretweet. Fransen reageert op Twitter opgetogen op de actie van de Amerikaanse president. "God zegene Trump! God zegene Amerika!"

Andere politici bekritiseren het twittergedrag van Trump, onder wie de Britse premier Theresa May. Ze noemt de keuze van Trump om de berichten van Fransen te retweeten fout, omdat het zou gaan om een politieke partij die streeft naar verdeeldheid in de maatschappij.