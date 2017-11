Man in Duitsland gedood na brute overval

De 57-jarige man en zijn 59-jarige echtgenote werden dinsdagavond bij aankomst voor hun deur door zes vermomde criminelen overmeesterd. Daarna werden zij urenlang gekweld door de zes die op zoek waren naar geld en waardevolle spullen.

Na het vertrek van de overvallers woensdagochtend vroeg kon de vrouw om hulp roepen waarna de buren de politie alarmeerden.

De brandweer vond later in de uitgebrande kelder van het huis het levenloze lichaam van de man. Hoe hij is omgekomen is niet bekend. In de buurt van het huis werd later een huurauto gevonden die de daders hadden gebruikt. De politie denkt dat ze verder zijn gevlucht in de auto van het paar.