Amerikaanse toeristen krijgen boete na 'billen-foto' voor tempel Thailand

Het tweetal werd dinsdagavond op het vliegveld van Bangkok aangehouden en werd woensdag al voor de rechter geleid.

De Wat-Aruntempel is beroemd en heilig in Thailand. De mannelijke toeristen hadden de foto verspreid via Instagram. Hun account telt veertienduizend volgers en is na de rel over de foto verwijderd.

Het is nog onduidelijk of Joseph (38) en Travis (36) Dasilva worden berecht voor een soortgelijke foto die ze bij een andere tempel namen.