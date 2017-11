Veroordeelde Joegoslavië-Tribunaal naar ziekenhuis na slikken 'gif' tijdens zitting

Praljak nam het vermeende gif vanuit een klein flesje tot zich. Dit was kort na het moment dat hij was veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar voor oorlogsmisdaden tegen Bosnische moslims.

Praljak, die was opgestaan voor het vonnis, dronk iets uit een flesje of glas en zei: "Ik heb net vergif gedronken. Ik ben geen oorlogsmisdadiger, ik ben tegen deze veroordeling."

Ziekenhuis

De zitting werd stilgelegd en de aanwezige rechter vroeg of er een dokter gebeld kon worden. De livestream op de site van het tribunaal is stilgezet. Behalve een traumahelikopter werden ook de brandweer en ambulancedienst opgeroepen om naar het gebouw aan het Churchillplein te komen.

De Kroatische staatstelevisie meldt woensdagmiddag op basis van een bron dichtbij Praljak dat hij inmiddels is overleden als gevolg van de actie. Dit kan niet worden bevestigd door het Joegoslavië-Tribunaal.

Beide advocaten zeggen tegen NU.nl geen informatie te hebben over de situatie van hun cliënt.

Uitspraak

Naast Praljak doet het hof woensdag definitief uitspraak tegen nog vier andere verdachten: Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Milivoj Petkovic en Valentin Coric.

Dat zijn onder anderen de ex-premier en vijf andere voormalige politieke en militaire kopstukken van de Kroatische Republiek Herceg-Bosna, een ministaatje ten tijde van de burgeroorlog in Bosnië. Ze staan terecht wegens oorlogsmisdaden.

De zitting is later op de dag voortgezet in een andere zaal. Dit zou zijn in verband met het onderzoek naar de gebeurtenis. ''It is now a crime scene'', verklaarde de rechter. Hij ging verder niet in op de toestand van Praljak, maar zei alleen dat Praljak woensdagmiddag niet meer aanwezig is.