'Belgische rijkswacht mocht Bende van Nijvel na overval niet achtervolgen'

''We moesten ons aan onze taak houden: alcoholcontroles uitvoeren in de buurt’’, schrijft hij volgens Het Nieuwsblad in een brief aan Jef Vermassen, de advocaat van enkele slachtoffers. De raadsman gaat de brief van de oud-rijkswachter doorsturen aan de onderzoeksrechter.

Onlangs verklaarde een andere oud-rijkswachter dat hij van hogerhand het bevel had gekregen om op 9 november 1985 de bewaking van een supermarkt in Aalst een halfuur voor sluitingstijd terug te trekken. Kort na het vertrek overviel de bende de supermarkt. Er vielen acht doden.

De bloedige roofovervallen van de Bende van Nijvel eisten 28 levens. De daders zijn nooit gevonden. Al dertig jaar gaat het verhaal dat leden van de rijkswacht erbij betrokken waren. Christiaan B., ook een oud-rijkswachter, heeft op zijn sterfbed opgebiecht dat hij het bendelid 'de reus' was, zo werd vorige maand bekend. 'De reus' zou de in militaire stijl uitgevoerde overvallen hebben geleid.