Mensenhoofden in koelbox gevonden bij kantoor Mexicaanse tv-zender

In de koelbox zat een dreigbrief, getekend met CJNG, de Spaanse initialen van een drugsbende, zei een veiligheidsfunctionaris in de stad Guadalajara.

Elders in de stad is een tweede koelbox gevonden met daarin een dreigbrief gericht aan een rechter. Ook is een tas aangetroffen met menselijke resten en eveneens een dreigbrief.

In de afgelopen jaren is de CJNG (Jalisco New Generation Cartel) een van de machtigste drugsbendes in Mexico geworden. De bende is zeer gewelddadig.