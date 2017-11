Homohuwelijkwet aangenomen door senaat Australië

Met een grote meerderheid van 43 stemmen voor en twaalf tegen werd de wet aangenomen door de senaat. Uit peilingen bleek dat de Australische bevolking ook bijna unaniem voor het invoeren van het homohuwelijk is.

De conservatieve partij wilde dat in de wet werd opgenomen dat mensen die vanuit religieus oogpunt niet mee wilden werken aan een homohuwelijk, dat ook niet hoefden te doen. Dat werd niet aangenomen, waardoor onder andere ambtenaren allemaal mee moeten werken.

De conservatieve regeringsleden hopen dat de aanpassingen alsnog aan de wet worden toegevoegd in het lagerhuis, waar het volgende week wordt besproken.

Permier Malcolm Turnbull heeft laten weten dat hij hoopt dat de wet op 7 december ingaat.





Referendum

Bij het niet-bindende referendum over het homohuwelijk van 15 november stemde 61,6 procent van de stemmers voor het homohuwelijk. Na de uitslag barstte er een groot feest los in het centrum van Sydney.

Turnbull liet toen al weten direct een wetsvoorstel in te dienen en ervoor te zorgen dat de wet voor de kerst aangenomen zou worden.

Euthanasie

Tegelijkertijd is in de deelstaat Victoria euthanasie gelegaliseerd. Victoria is daarmee de eerste staat waar dit mogelijk wordt in Australië.

Na meer dan honderd uur debatteren hebben zowel het Hogerhuis als het Lagerhuis woensdag ingestemd met het wetsvoorstel dat stervenshulp voor terminaal zieke patiënten met ondraaglijke pijnen mogelijk maakt. De wet moet halverwege 2019 in werking treden.

Patiënten die in aanmerking willen komen voor euthanasie moeten minimaal twaalf maanden in de staat woonachtig zijn. Mensen die lijden aan aandoeningen zoals ALS of MS die in de laatste twaalf maanden van hun leven in de staat zijn komen wonen, komen ook in aanmerking.