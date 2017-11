Noord-Korea vuurt ballistische raket af

De raket vloog vanuit de provincie Zuid-Pyongan in oostelijke richting en volgens het Amerikaanse Pentagon is het projectiel terecht gekomen in wateren die toebehoren aan de Japanse economische zone, enkele honderden kilometers buiten de Japanse kust.

De lancering werd het eerst opgemerkt door specialisten van het Zuid-Koreaanse leger. In de VS bevestigde Pentagon-woordvoerder Robert Manning vervolgens het nieuws.

De Zuid-Koreanen en Amerikanen begonnen onmiddellijk met de analyse van de baan die de raket heeft beschreven voordat die in zee viel. Uit de eerste berekeningen bleek dat het projectiel een hoogte bereikte van 4.000 kilometer en 940 kilometer aflegde.

Rakettest

Een paar minuten na het afvuren van de Noord-Koreaanse raket heeft Zuid-Korea als reactie een rakettest uitgevoerd.

De nieuwe rakettest, na een adempauze van ruim twee maanden, werd niet alleen door Tokio ten strengste afgekeurd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson veroordeelde de provocatie ook meteen en riep alle landen op eensgezind door te gaan met de economische sancties tegen het regime van Kim Jong-un. Tillerson steunde het verzoek van Abe. Volgens de Italiaanse VN-afgevaardigde komt de Veiligheidsraad woensdagavond om 21.00 uur (Nederlandse tijd) bijeen.

Beleid

De Amerikaanse president Donald Trump herhaalde nog eens dat zijn beleid ten aanzien van Noord-Korea niet zal veranderen. ''Het is een situatie die we aankunnen''.

Ook de EU en de NAVO spraken hun afkeer uit. ''Dit is alweer een schending van de talrijke resoluties van de Veiligheidsraad. De regionale en internationale veiligheid wordt erdoor ondermijnd'', reageerde de secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg.

Na de kerst wordt er in Canada een top gehouden over de situatie rond Noord-Korea.

J-Alert

In Japan werd een 'J-Alert' uitgegeven in de verwachting dat het projectiel evenals bij twee vorige gelegenheden komt overvliegen om vervolgens ergens in de Grote Oceaan neer te komen. Bij de vorige test door het communistische regime van dictator Kim Jong-un op 15 september was dat het geval. Toen ging het om een Hwasong-12, een type voor de middellange afstand.

De Japanse premier Shinzo Abe heeft zijn ministers bijeen geroepen voor spoedberaad. Ook heeft hij de VN-Veiligheidsraad gevraagd om een bijeenkomst over Noord-Korea. De VS heeft zich bij dat verzoek aangesloten, aldus Amerikaanse diplomaten.

Trump en Abe hebben contact gehad over de rakettest en vinden beide dat China een grotere rol moet en spelen en dat de afschrikwekkende maatregelen tegen Noord-Korea moeten worden vergroot. Militair ingrijpen werd niet besproken

September

Het is voor het eerst sinds september dat Noord-Korea een raket heeft afgevuurd. Toen vuurde het de raket af vanuit het Sunan-district in de hoofdstad Pyongyang en vloog die over Japan.

Het projectiel belandde toen op 2.000 kilometer afstand van het meest noordelijke eiland Hokkaido in de zee.