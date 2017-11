Imam van Brusselse moskee hoeft België toch niet uit

De imam van de door Saoedi-Arabië gefinancierde moskee is volgens staatssecretaris Theo Francken van Asiel en Migratie een geradicaliseerde salafist. Zijn verblijfsrecht werd vervolgens ingetrokken.

De imam tekende beroep aan en kreeg volgens zijn advocaat gelijk. De autoriteiten hebben volgens de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet duidelijk gemaakt waarom de man een ernstige bedreiging voor de samenleving zou vormen. Veronderstellingen of algemene overwegingen zijn onvoldoende.

De advocaat van de imam heeft naar eigen zeggen met onder meer preken en verklaringen van de geestelijke kunnen aantonen dat hij zich niet van de samenleving afkeert. "Deze beslissing zet het beeld over mijn cliënt recht", klinkt het.

Grote Moskee

De Grote Moskee en het aangrenzende Islamitisch en Cultureel Centrum worden regelmatig in verband gebracht met de verspreiding van het fundamentalistische wahabisme in België.

Ndiaye Mouhameth Galaye, de vertegenwoordiger van de moskee, verklaarde eerder tijdens een hoorzitting over de aanslagen in Brussel in 2016 dat de moskee juist "een bondgenoot is in de strijd tegen de radicalisering."