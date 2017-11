Vrouw probeert Washington Post in de val te lokken met valse seksclaim

De vrouw kwam op de redactie met het verhaal dat Moore haar toen ze vijftien jaar was heeft misbruikt. De verslaggevers kwamen er echter achter dat de vrouw loog en hebben haar verhaal niet gepubliceerd.

Redacteuren van The Washington Post zagen de vrouw even later een kantoor van Project Veritas binnenlopen. Deze organisatie wil grote media naar eigen zeggen "ontmaskeren" door valse verhalen in de krant te krijgen.

The Washington Post heeft eerder over aantijgingen tegen Moore bericht. De Republikein wordt door vijf vrouwen beschuldigd van misbruik toen zij minderjarig waren en Moore begin dertig was. De vrouw en Project Veritas hadden vermoedelijk als doel om met haar valse verhaal ook de verhalen van de andere vijf vrouwen ongeloofwaardig te doen lijken.

De directeur van Project Veritas, James O’Keefe, wil niet bevestigen dat de vrouw voor de organisatie werkt.

De krant begon onder andere te twijfelen aan het verhaal van de vrouw door de vondst van een GoFundMe-pagina waar zij geld wilde ophalen om te verhuizen naar New York City. Ze wilde daar bij een media-organisatie werken die "het bedrog van grote media" wil bestrijden. Ook had de organisatie begin dit jaar een vacature openstaan voor "undercover" verslaggevers.

The Washington Post is sinds de beschuldigingen aan Moore naar eigen zeggen vaker het slachtoffer van acties om de krant in diskrediet te brengen. Zo beweerde een website waar vaker nepnieuws wordt gepubliceerd dat de krant de vrouwen die hun verhaal deden over Moore ieder duizend dollar betaald kregen. Dat artikel is inmiddels verwijderd.