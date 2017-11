Politie Kenia schiet en zet traangas in na beëdiging president Kenyatta

De rechtmatigheid van de herverkiezing van Kenyatta wordt fel aangevochten door zijn politieke aartsrivaal, de oppositieleider Raila Odinga. Op verscheidene plaatsen in de hoofdstad Nairobi trad de politie op tegen menigtes die voor de inauguratie van Kenyatta op de been waren.

De nieuwe president legde de eed af in het stampvolle Kasarani Sportstadion ten noorden van de hoofdstad Nairobi. Het gedrang bij het stadion was voorafgaand aan de inauguratie zo groot dat de politie traangas afvuurde om vele duizenden mensen terug te dringen. Het stadion was gevuld met ongeveer zestigduizend toeschouwers, maar buiten probeerden nog meer mensen binnen te komen.

Odinga

Oppositieleider Raila Odinga zei enkele uren na de beëdiging van Kenyatta tijdens een toespraak in een buitenwijk dat er op 12 december een volksvergadering komt die hem als president zal beëdigen.

Odinga wilde dinsdag een betoging tegen Kenyatta houden, maar de politie grendelde de beoogde plek voor de demonstratie voorafgaand aan die betoging af. Odinga sprak zijn aanhang daarom toe op een straat in Nairobi, waar de oproeppolitie de menigte na korte tijd uiteendreef.

Verenigde Staten

De oppositieleider keerde vorige week vanuit de Verenigde Staten terug naar Kenia om leiding te geven aan een ''nationale verzetsbeweging'' tegen de uitslag van de verkiezingen eind oktober. Kenyatta won de verkiezingen met 98 procent van de stemmen doordat Odinga de stemming boycotte. De oppositieleider was ervan overtuigd dat een eerlijke gang van zaken onmogelijk was.

De verkiezing was een 'herkansing' nadat het hooggerechtshof de presidentsverkiezingen in augustus ongeldig had verklaard wegens onregelmatigheden. Na die verkiezingen vonden er gewelddadigheden plaats vanwege onenigheid over de uitslag. Er vielen elf doden.

Verkiezingen

Kenyatta is 26 oktober voor de tweede keer tot president gekozen van het Oost-Afrikaanse land. Hij is een zoon van de Keniaanse 'Vader des Vaderlands', Jomo Kenyatta (1897-1978). Hij behoort tot de Kikuyu, de grootse bevolkingsgroep die staat voor ongeveer een zesde van de bijna vijftig miljoen inwoners.

Hij werd een protegé van de toenmalige president Daniel arap Moi, die hem in 2001 aanstelde als zijn opvolger. Dat leidde tot een crisis in de regeringspartij KANU, die ertoe leidde dat verschillende partijprominenten de overstap maakten naar oppositiepartijen. Een samenwerkingsverband van die partijen, de Nationale Regenboogcoalitie, won in 2002 de verkiezingen van Kenyatta. Mede-Kikuyu Mwai Kibaki werd president en Kenyatta werd oppositieleider.

Bij de eerstvolgende verkiezingen, eind december 2007, steunde Kenyatta zijn voormalige tegenstander Kibaki tegen oppositiepoliticus Raila Odinga, een Luo. Kibaki won en maakte Kenyatta uit dank minister in zijn kabinet.

Vlak na de verkiezingen vielen Luo Kikuyu aan. Het etnisch geweld begon in de sloppenwijken van hoofdstad Nairobi en breidde zich snel over het land uit. Uiteindelijk vonden meer dan duizend mensen de dood en sloegen honderdduizenden anderen op de vlucht.

In 2008 werd Kenyatta vice-premier en tussen 2009 en 2012 diende hij als minister van Financiën. In 2013 werd hij gekozen tot president.