Donald Trump maakt Pocahontas-grap bij Navajo-oorlogsveteranen

Trump noemt Warren Pocahontas sinds zij een keer gezegd heeft inheems Amerikaanse voorouders te hebben.

"Ik wil jullie bedanken, want jullie zijn erg speciale mensen", aldus Trump tegen de oorlogsveteranen. "Jullie waren hier ver voordat wij er waren. Hoewel, we hebben iemand in het Congres die hier al lang is. Nog langer dan jullie", besloot Trump, doelend op Warren.

De senator reageerde kort na het voorval op de woorden van Trump. "Het is triest dat de president niet eens een bijeenkomst om helden te eren kan bijwonen zonder een racistische opmerking te maken."

Het Witte Huis ontkende hierna dat de uitspraak van Trump racistisch bedoeld was. De woordvoerder van het Witte Huis zei dat het kwetsender is dat Warren heeft gelogen over dat ze inheems Amerikaanse voorouders heeft.