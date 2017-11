Politieke crisis Ierland brengt Brexit-onderhandelingen in gevaar

De oppositie in Ierland dreigt de steun aan de regering in te trekken waardoor nieuwe verkiezingen noodzakelijk zijn als vicepremier Frances Fitzgerald niet opstapt. Dat hebben de oppositiepartijen geëist vanwege de afhandeling van een zaak rond een klokkenluider bij de politie.

De regeringspartij in Ierland heeft de steun voor de vicepremier uitgesproken. Zowel de oppositie als de regering wil nieuwe verkiezingen voorkomen, maar de oppositie zegt geen andere optie te zien dan dit.

Ierland heeft een minderheidsregering die steun van oppositiepartijen nodig heeft om te kunnen regeren. Eventuele nieuwe verkiezingen zouden in december worden gehouden.

Europese Unie

De crisis komt op een slecht tijdstip voor de Europese Unie (EU). De aanstaande onderhandeling over de Brexit gaan vooral over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. De EU is benieuwd naar de vorderingen die Groot-Brittannië maakt om de grens klaar te hebben voor een Brexit.

Ierland moet rapporteren over de voortgang, maar de impasse in de binnenlandse politiek vormt een obstakel hiervoor. Voor de EU is de grens momenteel het belangrijkste onderwerp, pas als dat is afgesloten, kan er gesproken gaan worden over handelsverdragen.