Vliegveld van Bali blijft tot woensdag dicht vanwege vulkanische as

Een rapport van de lokale luchtverkeersleiding heeft aangetoond dat "de routes van de vliegtuigen verstopt zitten met vulkaanas", zo liet het ministerie weten. Vulkaanas is gevaarlijk, omdat het turbines van straalmotoren kan beschadigen, brandstof- en koelsystemen kan verstoppen en piloten het zicht kan belemmeren.

Het vliegveld van buureiland Lombok is volgens de autoriteiten weer geopend, nadat het een dag eerder ook was gesloten als gevolg van de vulkaanuitbarsting. Vliegvelden in de omliggende provincies zijn voorbereid om vluchten over te nemen.

Ruim vierhonderd vluchten zijn geannuleerd en bijna 60.000 reizigers zijn gestrand op het eiland. Bali is de best bezochte vakantiebestemming in Indonesië met ongeveer vijf miljoen bezoekers per jaar.

KLM liet maandag weten dinsdag nog niet naar Bali te vliegen, vanwege de vulkaanuitbarsting. De luchtvaartmaatschappij roept reizigers die een vliegticket voor dinsdag, woensdag en donderdag hebben op die vlucht om te boeken of te bekijken of ze in aanmerking komen voor terugbetaling.

Dreigingsniveau

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de Indonesische autoriteiten het dreigingsniveau hebben verhoogd naar categorie 4. Dat is het hoogste niveau.

De vulkaan Agung op Bali is al maanden actief, en begon vorige week met uitbarsten. De lokale autoriteiten verwachten dat er op korte termijn weer een uitbarsting komt. Het gaat voorlopig om kleine erupties.

Nederlanders

Het is onbekend hoeveel Nederlanders er op dit moment op Bali zijn. In ieder geval zijn er ongeveer vierhonderd klanten van TUI en Kras op Bali en Lombok. Verder kunnen tenminste veertig Nederlandse klanten van Corendon nog niet naar huis.

TUI meldt dat de Nederlandse reizigers van TUI en Kras geen gevaar lopen. De vulkaan is op veilige afstand van de toeristische plaatsen.