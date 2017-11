Longpest-epidemie in Madagaskar voorbij na 202 sterfgevallen

De dodelijkste variant van de pest brak eind augustus uit in de Afrikaanse eilandstaat. Sindsdien raakten 2384 mensen besmet, van wie er 202 zijn overleden.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de autoriteiten geadviseerd de komende maanden nog waakzaam te blijven. "Het is een tragedie dat een ziekte uit de middeleeuwen, die eenvoudig is te behandelen, een heel land kan bedreigen en meer dan tweehonderd dode slachtoffers maakt", reageerde Peter Salama, WHO-directeur voor medische noodsituaties.

In Madagaskar komt nog regelmatig de minder besmettelijke builenpest, overgebracht door rattenvlooien, in afgelegen streken voor. Bij longpest verspreidt de bacterie zich door hoesten of niezen van mens tot mens zoals bijvoorbeeld griepvirussen. Als patiënten niet snel antibiotica krijgen, kunnen ze binnen enkele dagen overlijden.