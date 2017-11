Zeven jaar cel voor Vietnamese milieublogger

Nguyen Van Hoa (22) werd in april opgepakt. Hij raakte bekend na een giflek uit een staalfabriek van de Vietnamese tak van een Taiwanese kunststoffenproducent waardoor meer dan 200 kilometer van de kust vervuild raakte.

In video's op zijn blog had Hoa opgeroepen tot protesten, waaraan door veel mensen gehoor werd gegeven.

Een andere persoon die tegen het gifschandaal had geprotesteerd, Nguyn Ngoc Nhu Quynh, kreeg eerder tien jaar gevangenisstraf.

De advocaat die Quynh had verdedigd, Vo An Don, liet maandag weten dat hij in de provincie Phu Yen van het tableau was geschorst. Hij kan daardoor Quynh niet vertegenwoordigen in hoger beroep.