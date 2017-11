Tsjetsjeense leider Kadirov bereid tot aftreden

Kadirov leidt Tsjetsjenië sinds 2007 en kreeg vorig jaar nog de zegen van Poetin om zijn werk voort te zetten. Hij wordt beschuldigd van grootschalige mensenrechtenschendingen, willekeurige arrestaties en martelingen.

Tijdens een televisie-interview kreeg de voormalige islamistische rebel de vraag of hij bereid was af te treden. "Het is mogelijk om te zeggen dat dat mijn droom is", was zijn antwoord. "Ooit was het nodig dat mensen zoals ik streden, om de zaken recht te zetten. Nu hebben we orde en voorspoed en is de tijd gekomen voor veranderingen in de Tsjetsjeense republiek."

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov liet in een reactie weten dat Kadirov het hoofd van de republiek blijft. Verder ging hij niet op de woorden van Kadirov in.