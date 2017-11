Pakistaanse betogers stoppen protest na deal regering over ontslag minister

Ongeveer duizend betogers zaten al twee weken in een tentenkamp bij de hoofdstad Islamabad uit protest tegen de minister van Justitie. Hij zou een eed bij de verkiezingen zo hebben veranderd dat het godslastering is. De regering zei eerder nog dat het om een foutje van een ambtenaar ging.

"Onze voorwaarden zijn geaccepteerd, de minister wordt ontslagen. We beëindigen onze sit-in vandaag", aldus een woordvoerder van Tehreek-e-Labaik.

Zaterdag kwamen er nog zes mensen om het leven tijdens de demonstraties. Volgens de autoriteiten waren het allemaal betogers. Dat gebeurde toen de Pakistaanse politie met vierduizend man de duizend betogers en hun kamp wilde verwijderen.





Sharia

"Dood aan godslasteraars" is de vaste strijdkreet van Tehreek-e-Labaik, een nieuwe Pakistaanse politieke partij. De beweging ontstond uit demonstraties uit steun voor Mumtaz Qadri, de lijfwacht van de gouverneur van de provincie Punjab die zijn baas in 2011 doodschoot, nadat die had opgeroepen de strenge wetten tegen godslastering te versoepelen.

De partij staat voor een strikte naleving van de sharia, de islamitische wetten. Vorige maand behaalde Tehreek-e-Labaik met 7,6 procent van de stemmen een verrassend goed resultaat bij lokale verkiezingen in Peshawar. De partij doet volgend jaar ook mee aan de landelijke verkiezingen.

Ook in andere steden in Pakistan gingen islamisten de straat op om te demonstreren. De regering heeft de hulp van het leger ingeschakeld om de wegblokkade in Islamabad op te heffen.