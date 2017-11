Hondurese president roept zichzelf uit tot winnaar verkiezingen

De eerste uitslagen druppelen binnen in Honduras en een grote televisiezender zei dat Hernández met 43,93 procent van de stemmen gewonnen heeft. De oppositie zegt juist dat Nasralla zoveel procent van de stemmen binnen heeft gehaald en daarmee aan de leiding gaat.

Als Hernández wordt herkozen, dan is hij de eerste Hondurese president die twee termijnen dient. Tot 2015 was het namelijk verboden om twee termijnen president te zijn. In Honduras worden elke vier jaar verkiezingen gehouden.

Hernández is populair bij de inwoners van hoofdstad Tegucigalpa, omdat hij de criminaliteit heeft teruggedrongen en omdat het ecoomisch iets beter gaat in het Midden-Amerikaanse land. Hij werk nauw samen met de Verenigde Staten om de handel in drugs tegen te gaan.

Ondanks deze cijfers is er een brede oppositie tegen Hernández en zijn centrumrechtse partij. De oppositie loopt van links tot rechts en noemt zichzelf het Oppositie Verbond tegen Dictatorschap en vindt een enventuele herverkiezing niet grondwettelijk.