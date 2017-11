Ruim twintig gewonden na instorten dansvloer van discotheek op Tenerife

Dit gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag.

De bezoekers vielen een etage naar beneden en kwamen in de kelder van het gebouw terecht. Een aantal van hen moest door brandweerlieden uit het puin worden gered.

Uiteindelijk werden 22 mensen overgebracht naar het ziekenhuis. Twee van de gewonden zijn er slecht aan toe. De meeste mensen die naar beneden vielen, liepen beenbreuken op.

Discotheek

Het incident speelde zich af in de Butterfly Disco Pub, een gay club in de plaats Playa de las Americas. Over de oorzaak is nog niets bekend. In de dansvloer zit een gat van vier vierkante meter. Het pand is ruim veertig jaar oud. De gemeente houdt vooralsnog alle winkelpanden in het gebied voor onbepaalde tijd gesloten.

De meeste gewonden zijn Spaans, maar er zijn tevens een Britse man, twee Fransen, een Belg en een Roemeen gewond afgevoerd, melden Spaanse en Britse media.