'Doodgeschoten circustijger in Parijs werd losgelaten'

Circusdirecteur Eric Bormann spreekt van een "kwaadwillige daad", meldt persbureau AFP.

Volgens de Fransman was een kettingslot opengeknipt en daarnaast stond ook een deur open, een toegang die doorgaans altijd afgesloten is. Hierdoor kon de tijger het circusterrein verlaten. "Als een beest ontsnapt, blijft het altijd opgesloten. We hebben een kooi in een kooi", verklaarde hij.

De anderhalf jaar oude tijger was ontsnapt uit haar verblijf op de locatie waar het circus zijn tent heeft opgezet in het westen van Parijs. Bormann moest het dier doodschieten, nadat ze korte tijd paniek veroorzaakte op straat. Het openbaar vervoer in de buurt werd zelfs een tijdje stilgelegd.