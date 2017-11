Waarschuwingen na uitbarsting vulkaan Agung op Bali

De vulkaan ligt in het noordoosten van Bali op ongeveer 70 kilometer van de populaire badplaatsen Kuta en Seminyak.

Wegen, auto's en gebouwen in de buurt van de berg zijn door de eruptie bedekt met een laag as. In de nacht van zaterdag op zondag was een gloed te zien, wat erop wijst dat er magma uit de vulkaan wordt gedrukt. Op delen van het Indonesische eiland worden mondkapjes uitgedeeld tegen de inademing van asdeeltjes.

Eerder deze week werden ongeveer 25.000 omwonenden geëvacueerd. In aanloop naar de uitbarsting vluchtten in september al zo'n 120.000 mensen. Toen was de 3.000 meter hoge vulkaan ook al onrustig.

Vliegveld

Ondanks de waarschuwingen blijft het vliegveld van Bali volgens autoriteiten gewoon open. Vluchten naar het Indonesische eiland, dat populair is bij toeristen, kunnen vooralsnog gewoon doorgaan. De vulkanische as is alleen op bepaalde plekken gedetecteerd, waardoor vliegtuigen nog genoeg mogelijkheden hebben om het eiland te bereiken.

Meerdere internationale luchtvaartmaatschappijen hadden zaterdag wel vluchten geannuleerd na de daadwerkelijke uitbarsting van Agung. Inmiddels hebben veel van deze maatschappijen hun vluchten ook weer hervat. KLM annuleert zondag en maandag haar vluchten van en naar Bali. De vliegtuigen vliegen wel tot en vanaf Singapore.

KLM zegt strenge veiligheidsregels rondom vulkaanuitbarstingen te hanteren en acht het niet veilig om in het donker op de luchthaven van Denpasar te landen en te vertrekken. Gestrande passagiers worden zoveel mogelijk omgeboekt, maar alleen op vluchten die met daglicht opstijgen en landen.

Nederlanders

Het nationale rampenbureau benadrukt dat Bali nog steeds veilig is voor toeristen, met uitzondering van een zone van 7 tot 8 kilometer rond vulkaan Agung.

Op Bali verblijven momenteel honderden Nederlandse vakantiegangers. Zo'n 330 mensen zijn met reisorganisatie TUI naar het Indonesische eilandparadijs gereisd, ongeveer 250 Nederlanders boekten bij Corendon, laten de bedrijven desgevraagd weten. Op Bali zijn ook tal van kleine reisbureaus actief. Ook gaan veel mensen er op eigen gelegenheid naartoe.

Tot nog toe ervaren de vakantievierders geen grote problemen door de uitbarsting. ''De hotelzones liggen 70 kilometer van de vulkaan af, er is al lang niemand meer in de directe cirkel.''

1963

De vulkaan barste ook al dinsdag uit. Toen ontstond een grotere rookpluim dan dit weekend. Bij de voorlaatste uitbarsting van de vulkaan, in 1963, vonden meer dan duizend mensen de dood en werden diverse dorpen verwoest.